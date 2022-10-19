12:00Общество
Новости часа: кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату услуг репетиторов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство разрешило использовать маткапитал на оплату услуг частных преподавателей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Увольнение добровольно мобилизованного сотрудника незаконно. Об этом заявили на портале "Объясняем.рф".
Число паромов увеличили на Керченской переправе. Об этом сообщил Минтранс РФ.