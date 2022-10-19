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Общество

Новости часа: кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату услуг репетиторов

Новости часа: кабмин разрешил использовать маткапитал на оплату услуг репетиторов

Россиянам разрешили тратить маткапитал на репетиторов

Путин проведет заседание Совбеза 19 октября

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Новости часа: в Кремле сообщили о заседании Совбеза 19 октября

Путин проведет заседание Совбеза 19 октября

Новости часа: Песков сообщил об отсутствии указа о прекращении частичной мобилизации в РФ

Указа Путина о завершении частичной мобилизации пока нет – Песков

Причастные ведомства принимают все меры по ликвидации ЧП с самолетом в Ейске – Песков

Путин выразил Эрдогану соболезнования после взрыва на турецкой шахте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство разрешило использовать маткапитал на оплату услуг частных преподавателей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Увольнение добровольно мобилизованного сотрудника незаконно. Об этом заявили на портале "Объясняем.рф".

Число паромов увеличили на Керченской переправе. Об этом сообщил Минтранс РФ.

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