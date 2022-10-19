Россиянам разрешили тратить маткапитал на репетиторов

Материнским капиталом теперь можно оплачивать услуги репетиторов. Правительство расширило возможности использования средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь родители могут оплатить уроки у частного преподавателя. При этом у педагога должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность. Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

Чтобы оплатить уроки из средств маткапитала, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа – заявление и заключенный с индивидуальным предпринимателем договор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.