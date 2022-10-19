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Путин проведет заседание Совбеза 19 октября

Путин проведет заседание Совбеза 19 октября

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В среду, 19 октября, Владимир Путин проведет заседание Совбеза. Оно будет посвящено миграционным вопросам. На заседании обсудят нейтрализацию угроз национальной безопасности в этой сфере и регулирование миграционных процессов.

С докладом выступит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Полагают, что он поднимет вопрос о переоснащении миграционных служб, которые не обновлялись 20 лет, а также о законопроекте, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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