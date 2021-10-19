Дни с 30 октября по 7 ноября могут объявить нерабочими в РФ, поскольку ситуация с коронавирусом в стране напряженная и заболеваемость резко растет. Предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на заседании кабмина поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что практика предыдущих ограничений показала эффективность. За все время борьбы с коронавирусом приобретен немалый опыт и знания, закуплено нужное оборудование налажено производство необходимых медицинских изделий, препаратов но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться. В этой ситуации надо действовать на опережение, если речь идет о здоровье людей, сказал премьер.