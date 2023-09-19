19 сентября, 17:30Политика
Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху
Москва призывает Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обеспокоен резкой эскалацией в регионе.
По его словам, главное в настоящее время – убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов. На фоне обострения в Карабахе российские военные пытаются вернуть процесс в политико-дипломатическое русло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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