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19 сентября, 17:30

Политика

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху

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Москва призывает Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обеспокоен резкой эскалацией в регионе.

По его словам, главное в настоящее время – убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов. На фоне обострения в Карабахе российские военные пытаются вернуть процесс в политико-дипломатическое русло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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