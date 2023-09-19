Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху

Москва призывает Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обеспокоен резкой эскалацией в регионе.

По его словам, главное в настоящее время – убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов. На фоне обострения в Карабахе российские военные пытаются вернуть процесс в политико-дипломатическое русло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.