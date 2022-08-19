Владимир Путин встретился с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Глава ЦИК проинформировала президента о подготовке к единому дню голосования, который пройдет 11 сентября.

По словам Памфиловой, избирательная кампания в России идет достойно, без сбоев и жалоб. А пандемия стала мощным импульсом для цифровизации, что позволило проводить электронное голосование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.