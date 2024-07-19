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19 июля, 07:45

Общество

Правительство увеличит размер выплаты медикам, которые переедут в новые регионы РФ

Правительство увеличит размер выплаты медикам, которые переедут в новые регионы РФ

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Правительство увеличит размер выплаты медикам, которые переедут в новые регионы РФ, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. Врачам, приехавшим работать по программе "Земский доктор", заплатят по два миллиона рублей.

Единовременная выплата существовала и раньше, но теперь она увеличена вдвое. Фельдшерам и медсестрам теперь положены подъемные в размере одного миллиона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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