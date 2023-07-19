Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос

Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

По словам главы государства, западные страны выставляли Москве бесконечные требования, не выполняя обязательства перед Россией. Он также напомнил, что изначально сделка была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, на снижение угроз голода и на помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

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