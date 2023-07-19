Песков заявил, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты киевского режима в России

Москва прекрасно понимает, что Запад закрывал и продолжит закрывать глаза на преступления, совершенные киевским режимом. Так пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал молчание представителей западных стран, которые до сих пор не осудили новый теракт на Крымском мосту и не дали оценку действиям украинской стороны.

Киевский режим атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов в ночь на 17 июля. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

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