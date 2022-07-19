Мишустин заявил, что РФ смогла смягчить влияние санкций на транспортную отрасль

Влияние санкций на транспортную отрасль России удалось смягчить. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по транспорту.

В частности, сохранен воздушный флот – это более 1 200 самолетов. Часть из них по-прежнему летает за рубеж. А суммарный объем поддержки отрасли превысил 500 миллиардов рублей, из них 120 миллиардов пошли на поддержку авиаотрасли.

В планах на ближайшие годы – строительство свыше тысячи ближне- и дальнемагистральных лайнеров. Также премьер-министр подчеркнул, что Россия должна и дальше развивать собственное производство транспортных средств. И речь не только о строительстве самолетов, морских судов и поездов, необходимо также развивать выпуск отечественных грузовиков, автобусов, строительной техники.

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