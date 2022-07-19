Новости последнего часа: РФ смогла смягчить влияние санкций на транспортную отрасль

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Михаил Мишустин заявил, что объем помощи транспортной отрасли, попавшей под санкции, превышает 500 миллиардов рублей.

Автобусы пяти маршрутов не заезжают к станции МЦД Тушинская из-за ремонтных работ. Об этом сообщил Дептранс.

Аренда загородных домов в московском регионе подешевела на 6%. Об этом рассказали аналитики.