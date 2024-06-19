Путин рассказал, как будет развиваться сотрудничество России и Северной Кореи

Россия и КНДР заинтересованы в активном развитии сотрудничества, поэтому лидеры государств подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он подразумевает взаимодействие стран не только на уровне высшего руководства государств и ведомств, но и на уровне граждан и организаций. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент России заявил, что новый документ является прорывным и в будущем поднимет взаимоотношения государств на качественно новый уровень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.