Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 13:45

Политика

Путин рассказал, как будет развиваться сотрудничество России и Северной Кореи

Путин рассказал, как будет развиваться сотрудничество России и Северной Кореи

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus

Россия и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Владимир Путин пообщался с жителями Якутска

Улицы Пхеньяна украсили плакатами с Путиным перед его приездом

Путин подписал указ о назначении заместителей министра обороны РФ

Начался прием заявок на IV Всероссийский музыкальный конкурс

Песков заявил, что результативность конференции по Украине стремится к нулю

Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом

Россия и КНДР заинтересованы в активном развитии сотрудничества, поэтому лидеры государств подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он подразумевает взаимодействие стран не только на уровне высшего руководства государств и ведомств, но и на уровне граждан и организаций. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент России заявил, что новый документ является прорывным и в будущем поднимет взаимоотношения государств на качественно новый уровень. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика