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19 июня, 13:00

Политика

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй автомобиль Aurus

Россия и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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Владимир Путин во время визита в КНДР подарил Ким Чен Ыну еще один премиальный автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. В ответ президент России получил художественные произведения.

Лидеры двух стран обменялись подарками после первой части переговоров. По их итогам был подписан новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который Путин назвал фундаментальным и отметил, что документ ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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