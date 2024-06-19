Россия и КНДР заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ подписали Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Российский лидер находится с визитом в Пхеньяне. Ранее президент РФ назвал договор фундаментальным и отметил, что документ ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед. Переговоры лидеров двух стран продолжатся в разных форматах.

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