Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Политика

Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Путин заявил об "агрессивном" внешнем давлении на Россию

Новости часа: Путин заявил, что РФ сохраняет статус лидера мирового рынка вооружений

Новости часа: кабмин выделит почти 2,5 млрд руб на поддержку аэропортов

В правительстве займутся разработкой концепции развития автомобильного туризма в РФ

Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Путин поручил правительству заняться развитием автомобильного туризма в РФ

Песков заявил, что мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Против России направлен практически весь арсенал Запада, атаки на ценности не прекращаются. Об этом заявил Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

Ажиотажного спроса на туры в Грузию из РФ нет, но места на рейсах раскупают хорошо. Об этом рассказали представители туриндустрии.

До восьми баллов обещают в час пик на московских дорогах 19 мая. Таков прогноз ЦОДД.

Читайте также
властьполитикатуризмгородтранспортвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика