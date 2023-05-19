Новости часа: Путин заявил, что против РФ направлен практически весь арсенал Запада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Против России направлен практически весь арсенал Запада, атаки на ценности не прекращаются. Об этом заявил Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

Ажиотажного спроса на туры в Грузию из РФ нет, но места на рейсах раскупают хорошо. Об этом рассказали представители туриндустрии.

До восьми баллов обещают в час пик на московских дорогах 19 мая. Таков прогноз ЦОДД.