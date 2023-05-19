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Политика

Новости часа: Путин заявил, что РФ сохраняет статус лидера мирового рынка вооружений

Новости часа: Путин заявил, что РФ сохраняет статус лидера мирового рынка вооружений

Новости часа: кабмин выделит почти 2,5 млрд руб на поддержку аэропортов

В правительстве займутся разработкой концепции развития автомобильного туризма в РФ

Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Путин поручил правительству заняться развитием автомобильного туризма в РФ

Песков заявил, что мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в РФ

Новости часа: Мишустин оценил рост реальных зарплат россиян в 3%

Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении трудовых коллективов и ветеранов с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами.

Работу более 30 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Около 150 точек по продаже клубники открыли в Москве. Это данные департамента торговли и услуг.

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