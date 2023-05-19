13:30Политика
Новости часа: Путин заявил, что РФ сохраняет статус лидера мирового рынка вооружений
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении трудовых коллективов и ветеранов с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами.
Работу более 30 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве с начала года. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Около 150 точек по продаже клубники открыли в Москве. Это данные департамента торговли и услуг.