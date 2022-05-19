На освобожденных территориях Украины нужно нормализовать жизнедеятельность – Песков

На всех освобожденных территориях Украины нужно обеспечить нормальную жизнедеятельность. Об этом 19 мая заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что очень важно решить все социальные вопросы. По словам Пескова, многие районы сейчас находятся без воды и света, а этим нужно заниматься.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.