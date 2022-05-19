Президент России Владимир Путин проведет 20 мая заседание Совбеза, участники обсудят проблемы повышения устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уход такси Gett с рынка РФ не отразится на сфере таксомоторных услуг в Москве, заявили в Дептрансе.

Покупатели более 70% газа из РФ в Европе переходят на новую схему оплаты. Об этом сообщает ТАСС.