Медведев заявил, что вакцинация может иногда быть обязательной в интересах государства

Иногда в интересах государства вакцинация может быть обязательной для граждан, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким мнением он поделился в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

При этом политик подчеркнул, что вопрос о том, должна ли вакцинация быть обязательной, следует решать исходя из сопоставления ценности одной жизни и всего населения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.