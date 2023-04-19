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13:15

Политика

Песков опроверг сообщения о якобы подготовке Россией диверсий на объектах в Европе

Песков опроверг сообщения о якобы подготовке Россией диверсий на объектах в Европе

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Сообщения о подготовке Россией диверсий на объектах в Европе являются ошибочными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля рассказал о том, что возможны провокации против Белоруссии после встречи президента республики Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. При этом в Кремле считают, что все больше стран будут стараться втянуть в конфликт на Украине.

На фоне сообщений о возможных поставках оружия Киеву Сеулом Песков заявил, что это будет косвенно означать вовлеченность Южной Кореи в конфликт. Также Песков сообщил, что в вопросе Карабаха договоренности Москвы, Баку и Еревана являются единой базой решения конфликта.

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