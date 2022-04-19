Путин заявил о намерении обсудить с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с Николом Пашиняном темы безопасности и ситуацию в Нагорном Карабахе. Переговоры с премьер-министром Армении проходят в Ново-Огареве.

В начале встречи российский лидер подчеркнул, что проблем остается много, но контакт по ним постоянный. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



