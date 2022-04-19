Путин встретился с Пашиняном в Ново-Огареве

В Ново-Огареве проходят переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По информации Кремля, они планировали обсудить вопросы развития стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также ход выполнения трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

