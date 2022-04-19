Кабмин предоставит кредиты под 3% на капремонт коммунальных сетей

Правительство РФ предоставит кредиты под 3% на капитальный ремонт коммунальных сетей, заявил Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По его словам, по этим видам работ с 100 до 10 миллионов рублей будет снижена минимальная стоимость проекта, которая требуется для получения займа Фонда содействия реформированию ЖКХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.