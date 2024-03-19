Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 07:30

Политика

Владимир Путин поздравил Россиян с 10-летием воссоединения Крыма с исторической родиной

Владимир Путин поздравил Россиян с 10-летием воссоединения Крыма с исторической родиной

Владимир Путин выступил на митинге-концерте на Красной площади

Правительство РФ будет заниматься выравниванием зарплат в соцсфере – Путин

Новости часа: Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента

Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах президента

Владимир Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу

Владимир Путин выступил в Гостином Дворе

Семьям москвичей было выдано более 2 тыс льготных ипотечных кредитов

Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Ширвиндта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

18 марта на Красной площади прошел митинг-концерт в честь 10-летия со дня воссоединения Крыма с Россией. Перед публикой выступил с речью Владимир Путин. Он отметил, что севастопольцы и крымчане никогда не разделяли себя с Россией, что и позволило полуострову вернуться в состав Российской Федерации.

Затем концерт открыл Государственный академический хор имени Пушкина. На сцене также выступили Сергей Жуков, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Николай Расторгуев и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика