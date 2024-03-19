Владимир Путин поздравил Россиян с 10-летием воссоединения Крыма с исторической родиной

18 марта на Красной площади прошел митинг-концерт в честь 10-летия со дня воссоединения Крыма с Россией. Перед публикой выступил с речью Владимир Путин. Он отметил, что севастопольцы и крымчане никогда не разделяли себя с Россией, что и позволило полуострову вернуться в состав Российской Федерации.

Затем концерт открыл Государственный академический хор имени Пушкина. На сцене также выступили Сергей Жуков, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Николай Расторгуев и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.