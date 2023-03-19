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Общество

Новости часа: Путин даст поручения по итогам своей поездки в Мариуполь

Новости часа: Путин даст поручения по итогам своей поездки в Мариуполь

Владимир Путин даст ряд поручений после поездки в Мариуполь

Песков назвал приезд Путина в Мариуполь рабочей поездкой

Президент РФ Владимир Путин побывал в Мариуполе

Владимир Путин посетил Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией

Хуснуллин сообщил о завершении работ на дороге из Мариуполя в Донецк

Путин прибыл в Севастополь за рулем

Новости часа: Владимир Путин осмотрел часть парка "Херсонес Таврический" в Крыму

Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Путин уверен, что ремонт Крымского моста будет завершен в срок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В связи с временным улучшением погоды "Аэрофлот" выполнит часть рейсов из Сочи, передает РИА Новости.

Программа в честь 150-летия Сергея Рахманинова пройдет в музее Скрябина с апреля по сентябрь. Об этом рассказали в мэрии Москвы.

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