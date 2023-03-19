Новости часа: Путин даст поручения по итогам своей поездки в Мариуполь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В связи с временным улучшением погоды "Аэрофлот" выполнит часть рейсов из Сочи, передает РИА Новости.

Программа в честь 150-летия Сергея Рахманинова пройдет в музее Скрябина с апреля по сентябрь. Об этом рассказали в мэрии Москвы.