Путин заявил, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США

Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя итоги прошедшей 18 февраля встречи сторон в Эр-Рияде.

Президент отметил, что целью и предметом переговоров было восстановление доверия между странами. По его словам, посредники в диалоге между Россией и США не нужны.

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