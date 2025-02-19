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19 февраля, 17:30

Политика

Путин заявил, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США

Путин заявил, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США

Владимир Путин получил доклад о российско-американских переговорах в Эр-Рияде

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Представители России и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля

Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя итоги прошедшей 18 февраля встречи сторон в Эр-Рияде.

Президент отметил, что целью и предметом переговоров было восстановление доверия между странами. По его словам, посредники в диалоге между Россией и США не нужны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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