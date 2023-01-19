Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки Украине вооружений для ударов по России будут означать выход конфликта на новый уровень. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автомобили "Москвич" появятся в дилерских центрах еще 10 городов России до конца января. Об этом решении сообщили на заводе.

Туроператоры готовы начать продажи туров в Грузию с прямым авиаперелетом. Об этом рассказали в АТОР.