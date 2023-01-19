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Политика

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva на "Обуховском заводе" в Петербурге

Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены – Мишустин

Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии

Новости часа: в РФ могут ввести отсрочку от срочной службы для работников предприятий ОПК

Вопрос об отсрочке от службы для специалистов ОПК скоро решат – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки Украине вооружений для ударов по России будут означать выход конфликта на новый уровень. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автомобили "Москвич" появятся в дилерских центрах еще 10 городов России до конца января. Об этом решении сообщили на заводе.

Туроператоры готовы начать продажи туров в Грузию с прямым авиаперелетом. Об этом рассказали в АТОР.

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