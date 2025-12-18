Песков заявил, что ИИ позволил дать полную картину по 2 млн обращений на прямую линию

Искусственный интеллект позволил дать полную картину по всем 2 миллионам поступивших на прямую линию с Владимиром Путиным обращений. В Кремле рассчитывают, что с 2026 года нейросеть сможет направлять вопросы в ведомства по профилю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К итогам года с Владимиром Путиным активно готовятся москвичи. Столица находится в лидерах по количеству обращений. Из города поступает порядка 15% от всех заявок. Отвечать на вопросы россиян президент начнет 19 декабря в 12:00.

