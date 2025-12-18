Форма поиска по сайту

18 декабря, 18:15

Политика

Песков заявил, что ИИ позволил дать полную картину по 2 млн обращений на прямую линию

Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего мальчика из Ханты-Мансийска

Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Путин наградил Героев России за освобождение Северска

Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ

Путин указал, что российская армия завоевала и удерживает инициативу по всей линии фронта

Владимир Путин заявил о безусловном достижении целей спецоперации

Путин заявил, что ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов за год

В Москве начался завершающий этап подготовки к "Итогам года с Владимиром Путиным"

Искусственный интеллект позволил дать полную картину по всем 2 миллионам поступивших на прямую линию с Владимиром Путиным обращений. В Кремле рассчитывают, что с 2026 года нейросеть сможет направлять вопросы в ведомства по профилю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К итогам года с Владимиром Путиным активно готовятся москвичи. Столица находится в лидерах по количеству обращений. Из города поступает порядка 15% от всех заявок. Отвечать на вопросы россиян президент начнет 19 декабря в 12:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

