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18 декабря, 14:15

Политика

Менее 24 часов остается до начала прямой линии с Владимиром Путиным

Менее 24 часов остается до начала прямой линии с Владимиром Путиным

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Менее 24 часов остается до начала прямой линии с Владимиром Путиным. Общение с президентом пройдет в формате большой пресс-конференции и прямой линии.

Для сбора сообщений от граждан был создан call-центр. Обращения собирали в том числе с помощью искусственного интеллекта. По предварительным данным, много вопросов поступает по таким темам, как качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина. Прямая линия Путина состоится 19 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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