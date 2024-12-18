Менее 24 часов остается до начала прямой линии с Владимиром Путиным. Общение с президентом пройдет в формате большой пресс-конференции и прямой линии.

Для сбора сообщений от граждан был создан call-центр. Обращения собирали в том числе с помощью искусственного интеллекта. По предварительным данным, много вопросов поступает по таким темам, как качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина. Прямая линия Путина состоится 19 декабря.

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