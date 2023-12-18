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18 декабря, 17:30

Политика

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ

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Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Путина на "Итогах года"

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах президента. Для этого в ЦИК он приехал лично.

Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Проголосовать также можно будет 15 и 16 марта. Это будут первые трехдневные президентские выборы в РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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