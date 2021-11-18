Путин поручил повысить прожиточный минимум в РФ на тысячу рублей в 2022 году

Владимир Путин поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на одну тысячу рублей. Таким образом, он составит 12 654 рубля.

Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%", – сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.