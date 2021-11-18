Путин заявил, что пандемия коронавируса еще не побеждена

Пандемия не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн инфекции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МИД РФ.

По словам президента, коронавирус нарушил привычное течение жизни во всем мире, поэтому важно совместно бороться с этой угрозой.

Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить переквалификацию вакцин и акцентировать внимание на массовой иммунизации. При этом президент отметил, что роль ВОЗ в условиях пандемии возрастает и ее работу необходимо поддерживать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.