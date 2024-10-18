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18 октября, 16:15

Экономика

Мишустин заявил об активном росте многих отраслей промышленности

Мишустин заявил об активном росте многих отраслей промышленности

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ВВП России за восемь месяцев 2024 года вырос на 4,2%, особенно хорошие показатели демонстрируют машиностроение, металлургия, химическая и пищевая отрасли. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам VIII Московского финансового форума.

Форум проходит в центральном выставочном зале "Манеж". Его проводят министерство финансов России и правительство Москвы при поддержке крупного российского бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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