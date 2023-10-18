18 октября, 13:30Политика
Путин заявил, что Россия всегда выступала за создание суверенной Палестины
Россия всегда выступала за создание суверенного Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам форума "Один пояс – один путь".
Президент подчеркнул, что это не связанно с сегодняшним конфликтом. Появление независимой Палестины создаст условия для длительного мира, а вчерашний удар по больнице в Газе должен стать сигналом для окончания конфликта, отметил Путин.
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