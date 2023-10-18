Путин отверг обвинения в пророссийской позиции премьера Венгрии

Владимир Путин назвал ерундой обвинения в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он пророссийский политик. Президент РФ заявил, что Орбан является провенгерским политиком.

Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе ужасным событием, трагедией и катастрофой. Сотни человек ранены, сотни погибли, подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам визита в Китай.