Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 13:15

Политика

Путин отверг обвинения в пророссийской позиции премьера Венгрии

Путин отверг обвинения в пророссийской позиции премьера Венгрии

Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае

Путин провел встречу с Орбаном в рамках форума "Один пояс – один путь"

Путин провел переговоры с президентом Вьетнама

Владимир Путин прибыл в Китай на открытие форума "Один пояс, один путь"

Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Гладкова

Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин

ВС России улучшают свое положение практически по всему фронту в зоне СВО – Путин

Путин усомнился в том, что Украина поставляла оружие в Палестину

Владимир Путин назвал ерундой обвинения в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он пророссийский политик. Президент РФ заявил, что Орбан является провенгерским политиком.

Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе ужасным событием, трагедией и катастрофой. Сотни человек ранены, сотни погибли, подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Читайте также
властьполитикапроисшествиявидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика