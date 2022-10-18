Причастные ведомства принимают все меры по ликвидации ЧП с самолетом в Ейске – Песков

Причастные ведомства принимают все меры по ликвидации последствий ЧП с самолетом в Ейске, помощи пострадавшим и семьям погибшим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической в Ейске Краснодарского края. Летчики катапультировались.