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Происшествия

Причастные ведомства принимают все меры по ликвидации ЧП с самолетом в Ейске – Песков

Причастные ведомства принимают все меры по ликвидации ЧП с самолетом в Ейске – Песков

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Причастные ведомства принимают все меры по ликвидации последствий ЧП с самолетом в Ейске, помощи пострадавшим и семьям погибшим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЧП произошло вечером 17 октября. При выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической в Ейске Краснодарского края. Летчики катапультировались.

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