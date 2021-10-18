Воробьев отметил высокую активность жителей Подмосковья в вакцинации от COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за прохождение вакцинации от коронавируса. На рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что Подмосковье является одним из лидеров по вакцинации в России.

"Врачи наши работают по всем направлениям, COVID в том числе. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности. Поэтому вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране. Ну и сам факт того, что вакцина есть, это очень важно, потому что у нас же большая область, маршрутизация должна быть", – сказал Воробьев.

Обсудили и другие темы. В частности, Подмосковье получит 10 миллиардов рублей на строительство автомобильных развязок, деньги региону выделит кабмин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.