18 сентября, 18:15

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

Владимир Путин высказался по поводу возможного возвращения Волгограду названия Сталинград. Тему подняли на встрече президента с лидерами парламентских фракций в Госдуме. Глава государства отметил, что решение должны принимать местные жители.

При этом он подчеркнул важность сохранения памяти о роли Иосифа Сталина и советского народа в победе в Великой Отечественной войне, одновременно напомнив о репрессиях. По словам президента, важно деполитизировать этот вопрос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

