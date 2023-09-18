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18 сентября, 12:30

Политика

Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей

Путин отметил широкую поддержку Собянина среди москвичей

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Сергей Собянин 18 сентября вступит в должность мэра Москвы. Торжественная церемония в данный момент проходит в концертном зале "Зарядье".

Высокий показатель Сергея Собянина на выборах мэра Москвы доказывает широкую поддержку со стороны москвичей, отметил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что на прошедших выборах голоса за Собянина отдали более 75% избирателей. Это указывает на одобрение москвичами инициатив градоначальника, планов и результатов работы, уточнил он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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