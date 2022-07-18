В Кремле заявили об отсутствии четких временных рамок СВО

У спецоперации на Украине нет четких временных рамок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, она закончится, когда будут достигнуты все цели. Главное – это эффективность выполнения операции, подчеркнул Песков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.