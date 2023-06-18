Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Общество

Путин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников

Путин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников

Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран

Новости часа: Песков объяснил, от чего будет зависеть размер "санитарной зоны" на Украине

Новости часа: Володин прокомментировал решения Путина, озвученные на ПМЭФ

Выступление Владимира Путина стало самым длинным за 10 лет ПМЭФ

Новости часа: Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике РФ

Путин выступил на ПМЭФ с рекордно длинной речью

Новости часа: Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

Путин заявил, что России нужно выстраивать новые логистические цепочки

Новости часа: Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников. Он напомнил о работе военных врачей, которые круглосуточно несут дежурство в зоне СВО.

В связи с профессиональным праздником Минобороны РФ опубликовало кадры работы полевых госпиталей на купянском направлении. К военным врачам обращается и местное население, которое пострадало от противопехотных мин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьмедицинаобществовидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика