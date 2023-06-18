Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников. Он напомнил о работе военных врачей, которые круглосуточно несут дежурство в зоне СВО.

В связи с профессиональным праздником Минобороны РФ опубликовало кадры работы полевых госпиталей на купянском направлении. К военным врачам обращается и местное население, которое пострадало от противопехотных мин.

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