09:15Общество
Путин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников
Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников. Он напомнил о работе военных врачей, которые круглосуточно несут дежурство в зоне СВО.
В связи с профессиональным праздником Минобороны РФ опубликовало кадры работы полевых госпиталей на купянском направлении. К военным врачам обращается и местное население, которое пострадало от противопехотных мин.
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