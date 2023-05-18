17:30Общество
Новости часа: кабмин выделит почти 2,5 млрд руб на поддержку аэропортов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин выделит 2,5 миллиарда рублей аэропортам, где временно не обслуживают гражданские рейсы. Об этом рассказал Михаил Мишустин.
Потенциальное число автотуристов в России достигает 42 миллионов человек. Это данные Российского союза туриндустрии.
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