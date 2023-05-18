Новости часа: кабмин выделит почти 2,5 млрд руб на поддержку аэропортов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин выделит 2,5 миллиарда рублей аэропортам, где временно не обслуживают гражданские рейсы. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Потенциальное число автотуристов в России достигает 42 миллионов человек. Это данные Российского союза туриндустрии.

Вода в Москве в этом году может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня. Об этом сообщили синоптики.