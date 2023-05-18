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17:30

Общество

Новости часа: кабмин выделит почти 2,5 млрд руб на поддержку аэропортов

Новости часа: кабмин выделит почти 2,5 млрд руб на поддержку аэропортов

В правительстве займутся разработкой концепции развития автомобильного туризма в РФ

Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Путин поручил правительству заняться развитием автомобильного туризма в РФ

Песков заявил, что мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в РФ

Новости часа: Мишустин оценил рост реальных зарплат россиян в 3%

Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Новости часа: Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин выделит 2,5 миллиарда рублей аэропортам, где временно не обслуживают гражданские рейсы. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Потенциальное число автотуристов в России достигает 42 миллионов человек. Это данные Российского союза туриндустрии.

Вода в Москве в этом году может прогреться до комфортных значений уже в первой декаде июня. Об этом сообщили синоптики.

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