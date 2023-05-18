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Политика

Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Путин поручил правительству заняться развитием автомобильного туризма в РФ

Песков заявил, что мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в РФ

Новости часа: Мишустин оценил рост реальных зарплат россиян в 3%

Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Новости часа: Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

Новости часа: два украинских дрона-камикадзе перехватили в Курской области

Песков отметил уникальность гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия и увеличила экспорт сельхозпродукции. Об этом заявил Владимир Путин.

Под контролем ВСУ на западе Артемовска остаются один район и небольшая часть частного сектора. Об этом сообщает ТАСС.

Новые электровелосипеды появились на станциях проката в московских парках. Это данные Дептранса.

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