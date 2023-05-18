Новости часа: Путин заявил, что Россия увеличила экспорт сельхозпродукции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия и увеличила экспорт сельхозпродукции. Об этом заявил Владимир Путин.

Под контролем ВСУ на западе Артемовска остаются один район и небольшая часть частного сектора. Об этом сообщает ТАСС.

Новые электровелосипеды появились на станциях проката в московских парках. Это данные Дептранса.