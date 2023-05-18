Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль подтверждает продление зерновой сделки на два месяца. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в Западном военном округе. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Посещение лесов в Подмосковье ограничили до 23 мая из-за риска пожаров. Об этом заявил комитет лесного хозяйства.