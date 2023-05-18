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12:45

Политика

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Путин поручил правительству заняться развитием автомобильного туризма в РФ

Песков заявил, что мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в РФ

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Песков отметил уникальность гиперзвуковых ракет "Кинжал"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль подтверждает продление зерновой сделки на два месяца. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в Западном военном округе. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Посещение лесов в Подмосковье ограничили до 23 мая из-за риска пожаров. Об этом заявил комитет лесного хозяйства.

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