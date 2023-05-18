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Политика

Песков заявил, что мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня

Песков заявил, что мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня

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Мирная миссия стран Африки посетит РФ до саммита Россия – Африка, запланированного на конец июля. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

В МИД РФ также рассказали о необходимости изучить план Африки по Украине. РФ положительно относится к идеям урегулирования конфликта, сообщили в ведомстве.

Россия будет реагировать на ситуацию, которая создается Западом, в том числе Финляндией. Об этом заявил Песков в ответ на вопрос о ноте Хельсинки по блокировке счетов посольства.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Кремль подтвердил продление зерновой сделки на два месяца.

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