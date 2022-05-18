Правительство РФ снизит административную нагрузку на бизнес

Кабмин РФ снизит административную нагрузку на бизнес при покупке новых активов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Девять школьников попали в больницы после распыления баллончика в подмосковном Чехове.

США едва ли продлят лицензию, позволяющую РФ обслуживать внешний долг. Об этом заявили в Минфине США.