Максимальный размер кредита по льготной ипотеке увеличат в РФ до 30 млн рублей

Максимальную сумму кредита по льготной и семейной ипотеке увеличили до 30 и 15 миллионов соответственно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Реакция России на вступление Швеции в НАТО зависит от размещения военных баз, заявили в МИД РФ.

Рост цен на проживание в отелях РФ не превышает сезонных колебаний. Об этом сообщили в Ростуризме.