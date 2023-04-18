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Новости

18 апреля, 16:30

Экономика

Новости часа: Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктуры в РФ

Новости часа: Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктуры в РФ

Новости часа: Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине

Песков объяснил, почему Шойгу и Герасимов не поехали с Путиным в зону проведения СВО

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации после поездки в Донбасс

Путин посетил штабы "Днепр" и "Восток" на херсонском направлении и в ЛНР

Новости часа: Песков рассказал о перспективах зерновой сделки

Песков оценил перспективы зерновой сделки

Новости часа: приоритет ВС РФ связан с СВО, но развитие флота никто не отменял – Путин

Владимир Путин провел встречу с министром обороны Шойгу

Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В РФ утвердили программу модернизации транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры на пять лет. Об этом заявил Михаил Мишустин.

10 исторических павильонов и 26 объектов культурного наследия обновили на ВДНХ в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Флагманский Rostic’s откроют на месте KFC на Тверской-Ямской 25 апреля. Об этом рассказали в компании.

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