Новости часа: Мишустин рассказал о программе модернизации инфраструктуры в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В РФ утвердили программу модернизации транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры на пять лет. Об этом заявил Михаил Мишустин.

10 исторических павильонов и 26 объектов культурного наследия обновили на ВДНХ в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Флагманский Rostic’s откроют на месте KFC на Тверской-Ямской 25 апреля. Об этом рассказали в компании.