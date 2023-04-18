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13:30

Политика

Новости часа: Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине

Новости часа: Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине

Песков объяснил, почему Шойгу и Герасимов не поехали с Путиным в зону проведения СВО

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации после поездки в Донбасс

Путин посетил штабы "Днепр" и "Восток" на херсонском направлении и в ЛНР

Новости часа: Песков рассказал о перспективах зерновой сделки

Песков оценил перспективы зерновой сделки

Новости часа: приоритет ВС РФ связан с СВО, но развитие флота никто не отменял – Путин

Владимир Путин провел встречу с министром обороны Шойгу

Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

Мишустин призвал увеличивать в России производство отечественных товаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ готова прислушаться к любым идеям по урегулированию на Украине, которые учитывают интересы Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Программу реконструкции поликлиник завершат в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Планов по блокировке "Википедии" пока нет. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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