Новости часа: Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ готова прислушаться к любым идеям по урегулированию на Украине, которые учитывают интересы Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Программу реконструкции поликлиник завершат в Москве в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Планов по блокировке "Википедии" пока нет. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.