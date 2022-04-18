Кабмин подготовит параметры повышения соцвыплат, пенсий, зарплат бюджетников – Путин

Кабмин подготовит параметры повышения соцвыплат, пенсий, зарплат бюджетников. Об этом рассказал Владимир Путин.

В Москве число безработных уменьшилось на 4% с начала года. Такие данные предоставил сайт мэра Москвы.

Ситуация на фармацевтическом рынке России стабильная. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.